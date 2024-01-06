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· Артем Акчурин

В Татарстане ветеран ВОВ отметил свое 104-летие

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В городе Буинске отметили 104-летие ветерана Великой Отечественной войны Рауфа Тухватуллина. Глава района Ранис Камартдинов лично поздравил юбиляра, вручив ему букет цветов и обширный набор продуктов.

Рауф Тухватуллин, несмотря на свой почетный возраст, ведет активный образ жизни: каждый день проводит десять минут на зарядке и регулярно посещает местный парк для занятий скандинавской ходьбой.

За свои подвиги в бою и преданность труду Рауф Тухватуллин был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, а также медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За Победу над Германией", а также юбилейными медалями.

Ранее, Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей.

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