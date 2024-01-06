Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей

Подписаться в Telegram

В 2023 году молодежь Татарстана получила свыше 149 миллионов рублей федеральных грантов на реализацию собственных идей и проектов. Данные приводит ИА "Татар-информ", ссылаясь на информацию от пресс-службы Минмолодежи РТ.

Более 37 миллионов рублей было привлечено высшими учебными заведениями в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Кроме того, 7 миллионов рублей были выиграны в рамках Республиканского конкурса грантов для физических лиц на реализацию социально значимых проектов для детей и молодежи, который проводит Минмолодежи РТ ежегодно.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в самых популярных направлениях поддержки проектов.

Ранее, мы писали о том, что Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончался председатель Союза фотографов Татарстана Сергей Красиков

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане за 236 млн рублей благоустроят восемь водоемов

травим тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Казани на Кубке России по лыжным гонкам выступят лидеры сборной страны

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

ремонт ванны и туалета в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

час назад

Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан

Новости Татарстана

23 часа назад

Малыш Идель, который родился первым в новом году, покинул роддом Челнов

Новости Татарстана

день назад

ДУМ РТ предложило ввести в колониях постное меню для верующих

Новости Татарстана

день назад

Минниханов порекомендовал жителям Татарстана быть внимательнее на дорогах
Лонгриды
день назад

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

«Онлайн-образование — это скорая помощь»: кем сейчас работать, чтобы завтра быть успешным

Новости Татарстана

5 минут назад

В Татарстане ветеран ВОВ отметил свое 104-летие

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане за 236 млн рублей благоустроят восемь водоемов
«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

«Строительство без разрешений и похищенные миллионы»: чем запомнился 2023 год в Татарстане

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамске почтили память народного поэта Татарстан

Новости Татарстана

20 часов назад

В Нижнекамске 7 января пройдут рождественские мероприятия

Новости Татарстана

20 часов назад

В Набережных Челнах на Рождество автобусы будут ездить с 2.30

«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань
Интересное в Казани
6 дней назад

«Вкусно и полезно»: новый вид фастфуда покоряет Казань