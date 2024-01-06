В Татарстане молодежь получила на свои проекты порядка 150 млн рублей

В 2023 году молодежь Татарстана получила свыше 149 миллионов рублей федеральных грантов на реализацию собственных идей и проектов. Данные приводит ИА "Татар-информ", ссылаясь на информацию от пресс-службы Минмолодежи РТ.

Более 37 миллионов рублей было привлечено высшими учебными заведениями в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Кроме того, 7 миллионов рублей были выиграны в рамках Республиканского конкурса грантов для физических лиц на реализацию социально значимых проектов для детей и молодежи, который проводит Минмолодежи РТ ежегодно.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что Татарстан занимает лидирующие позиции в самых популярных направлениях поддержки проектов.

Ранее, мы писали о том, что Глава Вятских Полян порекомендовал своим горожанам не ездить в Татарстан.