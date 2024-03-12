В Татарстане в зоне риска из-за подтопления оказались 132 участка дорог

В связи с возможным подтоплением в Татарстане под контролем властей находится 132 участка региональных дорог. Данные участки в прошлом году уже подвергались затоплению. Пишет «Татар-информ».



Для подготовки к возможным наводнениям в регионе была образована противопаводковая комиссия, которая утвердила ряд мероприятий для обеспечения безопасного пропуска воды весеннего половодья.



Для обеспечения безопасности на дорогах и организации объезда опасных участков были установлены необходимые дорожные знаки и сигнальные вешки. Также проводится проверка и обслуживание искусственных сооружений, очистка от снега и льда водопропускных труб, малых мостов и лотков.Рабочие также приступили к изучению толщины льда возле опор мостов, чтобы обеспечить безопасность движения по дорогам. В Татарстане насчитывается более тысячи мостов на автомобильных дорогах регионального значения.

Ранее стало известно, что проект термального комплекса в Казани получил одобрение экспертизы.