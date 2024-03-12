Проект термального комплекса в Казани получил одобрение экспертизы

Эксперты дали положительное заключение относительно строительства термального комплекса на Оренбургском тракте, информация об этом размещена в едином государственном реестре заключений.



По планам, комплекс будет размещен на участке, где ранее находился объект под названием «Карусель». Площадь комплекса составит 12 тысяч квадратных метров, из которых 2,5 тысяч будут выделены под открытое пространство с двумя бассейнами.



Одобрение было дано для документации по реконструкции объекта по адресу Оренбургский тракт, 170. Застройщиком выступило ООО «Термы», а проектную работу выполнило казанское ООО «ЮД Проект».Планируется открытие первой части комплекса в мае текущего года, а завершение всего строительства запланировано на осень 2024 года. В рамках концепции предусмотрено более 10 различных типов бань и саун. Общая стоимость проекта оценивается в один миллиард рублей.

Ранее, стало известно, что к 2024 году на Оренбургском тракте в Казани планируют открыть термальный комплекс.