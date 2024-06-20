В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

20 июня 2024 года, в Аксубаевском районе Татарстана было зафиксировано столкновение д2 автомобилей "Лада". По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» выехал на встречную полосу движения, где и произошло дорожное происшествие. За рулем LADA Priora сидел 69-летний мужчина. Все случилось в 12:05 на 23 км трассы Аксубаево — Емелькино.

В жуткой аварии погибли 2 водителя и 3 пассажирки.

На место ДТП отправилась Лариса Горожанкина, исполняющая обязанности местного прокурора. Ведомство уже организовало проверку, причины аварии устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой. Судя по сервису «Яндекс.Карты», на пр. Победы в тот день несколько часов была свободна лишь одна полоса для движения транспорта. Затор от станции метро «проспект Победы» в сторону ул. Тульской достиг 2,5 километра.