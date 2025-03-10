В Татарстане в ближайшее время ожидается +9 градусов

Атлантические циклоны принесут в Татарстан аномально теплую погоду. К концу недели температура останется плюсовой даже ночью, а днем может достигнуть +9 градусов, сообщает гидрометцентр РТ.

11 марта осадков не ожидается. Ночью похолодает до -6…-11 градусов, днем температура поднимется до 0…+4.

12 марта республика окажется в зоне теплого воздуха. Ночью будет -3…+2, днем потеплеет до +1…+6. Возможны дожди и мокрый снег, порывы ветра усилятся до 15 м/с.

13 марта временами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит 0…+3, днем воздух прогреется до +3…+8.

По предварительным прогнозам, к концу недели сохранится теплая, дождливая погода. Ночью будет не ниже +1…+4, а днем до +4…+9 градусов.

Ранее мы писали о том, что за неделю в Татарстане картофель подорожал на 5%.