За неделю в Татарстане картофель подорожал на 5%

С 24 февраля по 3 марта в Татарстане больше всего выросла цена на картофель — более чем на 5%, сообщает Татарстанстат.

Среди овощей также подорожали морковь (+4%), свекла (+3%) и помидоры (+2,6%), тогда как огурцы, наоборот, подешевели почти на 6%. Среди фруктов сильнее всего в цене выросли бананы (+2,4%).

Некоторые продукты, напротив, незначительно подешевели — в пределах 1%. Среди них вареная колбаса, сосиски, куриные яйца и рис.

Ранее мы писали о том, что за последний год в Татарстане значительно увеличилась стоимость продуктов питания, и больше всего подорожал картофель. Согласно данным Росстата о социально-экономической ситуации в регионе, его цена выросла на 95%.