В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о нюансах выбора сухофруктов

Роспотребнадзор Татарстана подготовил рекомендации по выбору качественных сухофруктов, которые являются полезной альтернативой сладостям. Специалисты отмечают, что при влажности около 20% правильно высушенные плоды сохраняют основные полезные свойства свежих фруктов.

В 100 граммах сухофруктов содержится около 250 калорий, а также от 1,5 до 5 граммов белка. Они богаты витаминами A и B, а также минералами: железом, кальцием, магнием, калием, фосфором и натрием.

При выборе сухофруктов важно учитывать их внешний вид. Натуральный изюм имеет коричневый или чёрный цвет, а золотистый оттенок свидетельствует о химической обработке. Курага высокого качества должна быть бледно-оранжевой, тогда как слишком яркие или белёсые плоды стоит избегать.

Чернослив высокого качества обладает глянцевой поверхностью и равномерным чёрным оттенком с синеватым отливом. Сушёная вишня должна иметь тёмно-вишнёвый цвет и слегка кисловатый вкус. Качественные сушёные яблоки и груши отличаются светлыми оттенками, тогда как коричневый цвет указывает на низкий сорт.