В Татарстане утвердили порядок проведения Ураза-байрама 30 марта
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30 марта в мечетях Татарстана состоится празднование Ураза-байрама (Ид аль-Фитр). Духовное управление мусульман республики определило порядок проведения праздничных мероприятий.
В городах чтение аятов Корана начнётся в 6:30 утра, проповеди (гает-вагазы) прозвучат в 7:00, а праздничный намаз начнётся в 7:30.
Для мечетей в сельской местности муфтият рекомендовал проводить молитву спустя полчаса после восхода солнца.
Проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».
Ранее мы писали о том, что с 17 марта татарстанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление.
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