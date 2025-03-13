В Татарстане утвердили порядок проведения Ураза-байрама 30 марта

30 марта в мечетях Татарстана состоится празднование Ураза-байрама (Ид аль-Фитр). Духовное управление мусульман республики определило порядок проведения праздничных мероприятий.

В городах чтение аятов Корана начнётся в 6:30 утра, проповеди (гает-вагазы) прозвучат в 7:00, а праздничный намаз начнётся в 7:30.

Для мечетей в сельской местности муфтият рекомендовал проводить молитву спустя полчаса после восхода солнца.

Проповедь муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

Ранее мы писали о том, что с 17 марта татарстанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление.