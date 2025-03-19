В Татарстане спасли провалившуюся под лёд 72-летнюю женщину
МЧС Татарстан
В 250 метрах от берега возле села Верхний Услон под лёд провалилась 72-летняя женщина, пытавшаяся перейти реку Волгу со стороны посёлка Аракчино. Разрушающийся лёд прервал её путь.
На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ-112 и спасатели на судне на воздушной подушке «Хивус-6».
Сотрудники МЧС на лодке вытащили женщину из полыньи, но не смогли добраться до берега. Прибывшие инспекторы ГИМС подняли пострадавшую на борт судна, согрели и передали врачам скорой помощи.
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