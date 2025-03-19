9-летний школьник попал под колёса каршеринга в Казани

На улице Меридианная в Казани произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и девятилетнего мальчика. Об этом KazanFirst сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ребёнок переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии его госпитализировали.

Командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Дамир Мингазов напомнил родителям, что с наступлением весенних каникул дети будут больше времени проводить на улице и в транспорте. Он призвал взрослых уделять внимание безопасности и напоминать детям о правилах дорожного движения перед выходом из дома.

Ранее мы писали о том, что у экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков.