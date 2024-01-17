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· Артем Акчурин

В Татарстане сотрудники Росгвардии за год задержали 147 человек

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В Татарстане за 2023 сотрудники Росгвардии задержали 147 человек. 11 человек были подозреваемыми в совершении экстремистских и террористических преступлений. Статистику привел глава управления Росгвардии Рустем Гумеров.

В течение года росгвардейцы приняли участие в выполнении более 700 служебно-боевых задач и специальных мероприятий, что привело к успешному изъятию из незаконного оборота девяти единиц огнестрельного оружия, более 260 различных боеприпасов и приблизительно 12 килограммов взрывчатых веществ.

Кроме того, специалисты-взрывотехники ОМОН активно проводили около 180 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов, что позволило выявить и успешно обезвредить 106 взрывоопасных предметов.

Напомним, что в Татарстане за год вырос уровень преступности. За 11 месяцев прошлого года регионе зарегистрировано 51,2 тысячи преступлений.

Ранее, в аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса.

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