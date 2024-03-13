В Татарстане сократилось количество гостиниц, но доходы выросли
tripadvisor.ru
В Татарстане количество гостиниц к 2023 году сократилось до 48, в отличие от предыдущего года, когда их было 51. Общий доход гостиничных предприятий достиг 4,7 млрд рублей, согласно отчету Татарстанстата.
Основная часть выручки пришлась на частные гостиницы (4 млрд рублей), в то время как государственные организации получили 426 млн, муниципалитеты – 39,3 млн рублей. Иностранные компании, действующие на территории республики, заработали 29,2 млн рублей.
Напомним, ранее под Казанью столкнулись «Камаз» и внедорожник, водитель скончался.
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