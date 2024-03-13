В Татарстане сократилось количество гостиниц, но доходы выросли

В Татарстане количество гостиниц к 2023 году сократилось до 48, в отличие от предыдущего года, когда их было 51. Общий доход гостиничных предприятий достиг 4,7 млрд рублей, согласно отчету Татарстанстата.





Отмечается, что годом ранее доходы были на 554,9 млн рублей меньше. В прошлом году в республике функционировало 37 гостиничных предприятий, одно мотельное и 10 хостелов, а также другие объекты размещения. За этот период было совершено более 1,9 млн ночей и размещено 557,7 тыс. человек.Основная часть выручки пришлась на частные гостиницы (4 млрд рублей), в то время как государственные организации получили 426 млн, муниципалитеты – 39,3 млн рублей. Иностранные компании, действующие на территории республики, заработали 29,2 млн рублей.

Напомним, ранее под Казанью столкнулись «Камаз» и внедорожник, водитель скончался.