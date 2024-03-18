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В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Прокуратура РТ

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В 59 лет скончался пенсионер прокуратуры Татарстана Рамиль Хабибуллович Халиуллин. Об этом информирует прокуратура республики.

В период с июля 1983 по август 1985 года он служил в Советской Армии в Афганистане, где за храбрость и отвагу был удостоен медалей «За боевые заслуги» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», а также получил Грамоту Президиума Верховного Совета СССР за профессионализм.


Получив образование на юридическом факультете Казанского Государственного Университета в 1994 году, Халиуллин начал свою карьеру в прокуратуре РТ, где вначале занимался следственной работой. Позднее он стал прокурором по контролю законов о несовершеннолетних. В 2003 году он был назначен прокурором следственного управления прокуратуры Татарстана и служил на этой должности до момента ухода в отставку в 2011 году.

Сотрудники прокуратуры РТ выразили искренние соболезнования семье и друзьям покойного. Прощание с Рамилем Хабибулловичем Халиуллиным состоится 18 марта в мечети «Казан Нуры».

Напомним, ранее создатель инновационного комплекса «Яр Парк» — Сергей Скуратов, не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки.

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