В Татарстане с 31 декабря по 1 января родилось 66 детей

В Татарстане с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025-го, родились 66 новорожденных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Первенцем 2025 года стал мальчик, который родился появившийся на свет в родильном доме казанской больницы No7 им. Садыкова. Кроха весит 3480 граммов, а его рост - 54 см, а оценка по шкале Апгар — 8 баллов. Врачи сообщают о хорошем состоянии здоровья новорожденного.

Ранее мы писали о том, что в начале нового года в Татарстане прогнозируется нестабильная погода, обусловленная атмосферным фронтом северного циклона. По данным Гидрометцентра РТ, резкого похолодания не предвидится.