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В Татарстане с 31 декабря по 1 января родилось 66 детей

Первенцем 2025 года стал мальчик

pixabay.com

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В Татарстане с 31 декабря 2024 года по 1 января 2025-го, родились 66 новорожденных. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Первенцем 2025 года стал мальчик, который родился появившийся на свет в родильном доме казанской больницы No7 им. Садыкова. Кроха весит 3480 граммов, а его рост - 54 см, а оценка по шкале Апгар — 8 баллов. Врачи сообщают о хорошем состоянии здоровья новорожденного.

Ранее мы писали о том, что в начале нового года в Татарстане прогнозируется нестабильная погода, обусловленная атмосферным фронтом северного циклона. По данным Гидрометцентра РТ, резкого похолодания не предвидится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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