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В первую неделю 2025 года татарстанцев ожидают перепады температур

На дорогах стоит быть внимательными из-за возмо...

pixabay.com

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В начале нового года в Татарстане прогнозируется нестабильная погода, обусловленная атмосферным фронтом северного циклона. По данным Гидрометцентра РТ, резкого похолодания не предвидится. Небо останется облачным, а снегопады ослабеют. Однако в ряде областей возможны метели, что может снижать видимость. В столице республики значительных осадков не ожидается.

В течение дня ветер будет преобладать с запада и северо-запада, его скорость составит 7–12 метров в секунду, а в некоторых районах может увеличиться до 15–17 метров в секунду. На дорогах стоит быть внимательными из-за возможных снежных заносов и образования гололедицы. Температура воздуха днем колеблется от -2 до -7 градусов, а в Казани ожидается от -4 до -6 градусов.

Ранее мы писали о том, что дорога в обход Челнов экономит татарстанцам более 50 минут.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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