В Татарстане с 3 марта ожидаются усиление ветра и снег
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3 марта в Татарстане прогнозируются порывы южного ветра со скоростью 5–10 м/с, местами возможны усиления до 14 м/с.
Синоптики также сообщают о небольшом снеге и слабой метели в отдельных районах. На дорогах сохранится гололедица.
По данным Гидрометцентра РТ, днём температура воздуха в республике будет колебаться от -1 до -6 градусов. В Казани столбики термометров покажут -1…-3 градуса.
Ранее мы писали о том, что уже в апреле начнутся строительные работы по программе «Наш двор».
В этом году планируется благоустроить 678 дворов.
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