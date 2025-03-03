Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане с 3 марта ожидаются усиление ветра и снег

Днём температура воздуха в республике будет кол...

pixabay.com

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3 марта в Татарстане прогнозируются порывы южного ветра со скоростью 5–10 м/с, местами возможны усиления до 14 м/с.

Синоптики также сообщают о небольшом снеге и слабой метели в отдельных районах. На дорогах сохранится гололедица.

По данным Гидрометцентра РТ, днём температура воздуха в республике будет колебаться от -1 до -6 градусов. В Казани столбики термометров покажут -1…-3 градуса.

Ранее мы писали о том, что уже в апреле начнутся строительные работы по программе «Наш двор».

В этом году планируется благоустроить 678 дворов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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