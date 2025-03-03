В Татарстане с 3 марта ожидаются усиление ветра и снег

3 марта в Татарстане прогнозируются порывы южного ветра со скоростью 5–10 м/с, местами возможны усиления до 14 м/с.

Синоптики также сообщают о небольшом снеге и слабой метели в отдельных районах. На дорогах сохранится гололедица.

По данным Гидрометцентра РТ, днём температура воздуха в республике будет колебаться от -1 до -6 градусов. В Казани столбики термометров покажут -1…-3 градуса.

Ранее мы писали о том, что уже в апреле начнутся строительные работы по программе «Наш двор».

В этом году планируется благоустроить 678 дворов.