Уже в апреле начнутся строительные работы по программе «Наш двор»

Строительные работы в рамках программы «Наш двор» начнутся в апреле, сообщила глава департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.

В этом году планируется благоустроить 678 дворов. Однако перед началом работ необходимо согласовать протоколы собраний собственников и подготовить итоговые схемы для их презентации жителям. На данный момент одобрены 55% протоколов, а еще 115 комплектов документов находятся на стадии согласования.