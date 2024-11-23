В Татарстане с 11 по 18 ноября выросли цены на огурцы, помидоры и говядину

С 11 по 18 ноября 2024 года, цены на еду в РТ выросли примерно на 15%. Об этом рассказали в Татарстанстате. Больше всего подорожали огурцы, капуста, помидоры, лук и картофель.

Помимо овощей, в цене выросли и молочные продукты. Так, в среднем молоко подорожало до 77,48 рублей за 1 литр, а сметана стала дороже на 7,27 рублей.

Кроме того, в регионе фиксируется рост цен на сливочное масло (до 967,84 руб/кг) и подсолнечное - до 127,09 руб/литр.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана средняя заработная плата составляет 88 600 рублей. Об этом на заседании Казанской городской думы сообщила Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

В регионе средняя з/п находится на уровне 70,7 тыс. рублей. А в целом в Поволжье — 63 тыс. рублей. Самые востребованных должности...