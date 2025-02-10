В Татарстане рассказали, кто получит максимальный размер материнского капитала

В 2024 году самый значительный рост материнского капитала коснётся тех семей, которые ещё не использовали эти средства. Об этом сообщил глава татарстанского Отделения СФР Эдуард Вафин в интервью «Татар-информу».

Если материнский капитал, оформленный на первого ребёнка, не был потрачен, его сумма увеличится на 59 900 рублей и превысит 690 000. Для второго ребёнка при аналогичных условиях выплата возрастёт на 79 100 рублей, достигнув 912 000 рублей.

Также индексация будет применена к оставшимся на счёте сертификата средствам, если часть капитала уже использовалась.

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