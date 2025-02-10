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В Казани закрыли стоматологию на Заречной из-за антисанитарии и нарушений

Установлено, что в медицинском учреждении отсут...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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В результате плановой проверки стоматологической клиники «Семейный стоматолог», расположенной на улице Заречной, 3Б в Константиновке, специалисты Роспотребнадзора Татарстана выявили многочисленные нарушения санитарных требований.

Установлено, что в медицинском учреждении отсутствуют вестибюльная зона и туалет, помещения размещены не в отдельном блоке, а гардероб для пациентов организован прямо в кабинете врача, где проводится лечение и стерилизация инструментов. Такие условия не обеспечивают соблюдение норм по обработке оборудования, инвентаря и материалов.

Кроме того, в клинике зафиксированы дефекты отделки помещений, инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения не скрыты в коробах, мебель не соответствует требованиям, а элементы потолков не закреплены должным образом.

В отношении юридического лица составлены административные протоколы, кабинет приема врача опечатан. Суд принял решение о приостановке деятельности клиники на 60 суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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