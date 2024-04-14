В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей
В Казани на подготовку культурных мероприятий, приуроченных ко Дню России, выделено 9,5 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте государственных закупок.
По документу, запланировано проведение мероприятий на открытой площадке у Центра семьи «Казан». Планируется установка шатров для досмотра и для артистов, а также 2 туалетных кабинок.
В рамках программы предусмотрены выступления не менее двух ведущих на русском и татарском языках. Также выступят ансамбли народного и современного танца, а также детский танцевальный коллектив. В программе также предусмотрены выступления артистов народной и современной эстрады из Москвы, однако их имена пока не разглашаются.
Все выступления будут записаны на камеру и транслироваться на большом экране.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань