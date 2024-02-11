В Татарстане проведут капремонт 105 медучреждений

В Татарстан в 2024 году запланирован капремонт 105 медицинских учреждений, включая больницы, поликлиники для взрослых и детей, а также фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Подрядчику, победившему в соответствующем тендере, предстоит выполнить комплекс строительно-монтажных работ на каждом объекте, включая инженерно-техническое обеспечение, отделочные работы с заменой дверных проемов и устройством перегородок.



