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· Артем Акчурин

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

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Команда из Алексеевского района вернулась после поездки в зону СВО, где военнослужащим передали военную помощь и необходимое оборудование. Информацию об этом передает «Татар-информ».

Глава муниципального образования Сергей Демидов подчеркнул, что земляки по-боевому настроены и передал от них приветы.

Также он посетил школу №18 и сообщил о необходимости теплоснабжения для образовательного учреждение, где процесс обучения был сокращен из-за неполадок в работе отопления.

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