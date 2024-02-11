Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

Команда из Алексеевского района вернулась после поездки в зону СВО, где военнослужащим передали военную помощь и необходимое оборудование. Информацию об этом передает «Татар-информ».

Глава муниципального образования Сергей Демидов подчеркнул, что земляки по-боевому настроены и передал от них приветы.

Также он посетил школу №18 и сообщил о необходимости теплоснабжения для образовательного учреждение, где процесс обучения был сокращен из-за неполадок в работе отопления.