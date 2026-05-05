В Татарстане пройдут пять прямых линий по социальным вопросам

С 6 по 27 мая в приемной Президента России в Татарстане организуют серию прямых линий, посвященных актуальным социальным темам. Граждане смогут получить консультации по различным вопросам, связанным с жильем, коммунальными услугами и социальной поддержкой.

Первая прямая линия пройдет 6 мая с 10:00 до 12:00 и будет посвящена регистрации прав на недвижимость. Специалисты Росреестра по Республике Татарстан ответят на вопросы граждан по оформлению документов на имущество.

13 мая состоится консультация по вопросам ограничения предоставления коммунальных услуг. Представители Минстроя РТ помогут разобраться в правах потребителей и порядке взаимодействия с поставщиками услуг. 15 мая Нотариальная палата РТ проведет прямую линию о договорах пожизненной ренты.

20 мая Минтруд РТ и Отделение Соцфонда по РТ расскажут о социальных выплатах, пособиях и компенсациях, предусмотренных на 2026 год. Завершающая прямая линия пройдет 27 мая и будет посвящена вопросам защиты детей в преддверии Международного дня защиты детей.

Для участия необходимо позвонить по телефону 221-80-35. Все консультации проводятся в единое время с 10:00 до 12:00.