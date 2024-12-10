В Челнах на парковке загорелся автомобиль Форд Фьюжн

В Челнах на парковке вспыхнула машина. Все произошло во дворе на пр. Хасана Туфана.

Сотрудники МЧС, которые прибыли на место происшествия, потушили полыхающий автомобиль «Форд Фьюжн». Известно, что авто оказалось сильно повреждено. Хозяину придется восстанавливать транспорт.

В ГУ МЧС РФ по Татарстану сообщили, что для избежания подобной ситуации необходимо вовремя проходить технический осмотр, возить с собой огнетушитель и отправлять на ремонт машину лишь специалистам.

Ранее мы писали о том, что в Казани за минувшие выходные задержали 32 пьяных водителя. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной автомобильной инспекции.

Сотрудники ГИБДД Казани напоминают, что управление транспортным средством в нетрезвом виде может привести к серьезным последствиям для участников дорожного движения и окружающих.