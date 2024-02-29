В Татарстане продолжает расти заболеваемость кори

В Татарстане продолжает возрастать число зарегистрированных случаев кори. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Передает «Татар-информ».



Сообщается, что продолжается тенденция по увеличению заболеваемости. С начала 2024 года было зарегистрировано 69 подтвержденных случаев кори.



Напомним, что за прошлый год было зафиксировано 146 случаев кори, а в 2022 году только один. Сейчас количество заболевших выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Любовь Авдонина отметила, что в 2023 году случаи заболевания корью начали регистрировать уже в феврале.



Авдонина отметила, что почти четверть среди заболевших - иностранцы, которые уже прибыли в Россию заболевшими. Больше половины зараженных считают, что заболели после поездки в другие регионы.Врачи продолжают работу в очагах заболевания. Важно помнить, что корь – высоко заразное заболевание, и все соседи по дому признаются контактными лицами к больным.Любовь Авдонина также призвала всех, кто не привит или не уверен, была ли им сделана прививка в детстве, обратиться за вакцинацией, чтобы защитить себя от кори.

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