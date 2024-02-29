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· Артем Акчурин

В Казани наградили лучших ученых Татарстана

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В Татарстане были отмечены лучшие умы региона. В Казани состоялось награждение победителей 14-го ежегодного конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан», который начал свою работу в 2010 году с целью поощрения талантливых молодых ученых, внесших значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки. Победители были определены в семи различных номинациях.

Министр по делам молодежи Ринат Садыков объявил, что призовые фонды составляли 50 тысяч рублей за третье место, 75 тысяч за второе место и 95 тысяч за первое место.


Более 250 ученых приняли участие в конкурсе, прошедшем через многочисленные отборочные этапы. Специалисты отметили, что самым сложным был последний этап, и лишь 35 участников смогли пройти в финал.

Однако, помимо материальных поощрений, участники конкурса также получают возможности для реализации своих научных проектов, что делает этот конкурс еще более ценным для молодых ученых.

Ранее, в Казани на заводе братьев Крестовниковых началась реконструкция.

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