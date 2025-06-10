В Татарстане предпринимателям вернули долг в 128 млн рублей

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения финансовых обязательств ООО «ПАД» по контрактам.

В ходе проверки было выявлено, что компания задолжала 128 млн рублей шести контрагентам, которые в полном объеме выполнили свои обязательства по предоставлению услуг с использованием специальной техники.

В ответ прокуратура направила представление директору фирмы и инициировала административное производство по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ. На основании решения Управления ФАС по Татарстану, должностное лицо было оштрафовано.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность была погашена в полном объеме.

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