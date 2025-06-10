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В Татарстане предпринимателям вернули долг в 128 млн рублей

В ходе проверки было выявлено, что компания зад...

pixabay

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Прокуратура Набережных Челнов провела проверку исполнения финансовых обязательств ООО «ПАД» по контрактам.

В ходе проверки было выявлено, что компания задолжала 128 млн рублей шести контрагентам, которые в полном объеме выполнили свои обязательства по предоставлению услуг с использованием специальной техники.

В ответ прокуратура направила представление директору фирмы и инициировала административное производство по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ. На основании решения Управления ФАС по Татарстану, должностное лицо было оштрафовано.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность была погашена в полном объеме.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин снова обратил внимание на нарушение прав жителей в татарстанском селе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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