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В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы

Как отметил замначальника Центра по противодейс...

Екатерина Елисеева

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В 2024 году в Татарстане удалось сорвать подготовку вооруженных атак на учебные заведения, организованных приверженцами идеологии «Колумбайн»*. Об этом сообщили на заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета республики.

Как отметил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Динар Карибуллин, в отношении пяти подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о покушении на убийство.

Он уточнил, что нападения планировались на образовательные учреждения в Казани и Кукморе.

Кроме того, по итогам 2024 года в Татарстане зафиксировали 53 преступления террористического характера и 39 — экстремистского.

*- движение запрещено в РФ.

Ранее мы писали о том, что татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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