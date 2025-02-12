В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы

В 2024 году в Татарстане удалось сорвать подготовку вооруженных атак на учебные заведения, организованных приверженцами идеологии «Колумбайн»*. Об этом сообщили на заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета республики.

Как отметил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Динар Карибуллин, в отношении пяти подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о покушении на убийство.

Он уточнил, что нападения планировались на образовательные учреждения в Казани и Кукморе.

Кроме того, по итогам 2024 года в Татарстане зафиксировали 53 преступления террористического характера и 39 — экстремистского.

*- движение запрещено в РФ.

Ранее мы писали о том, что татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами.