В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы
Екатерина Елисеева
В 2024 году в Татарстане удалось сорвать подготовку вооруженных атак на учебные заведения, организованных приверженцами идеологии «Колумбайн»*. Об этом сообщили на заседании Комитета по законности и правопорядку Госсовета республики.
Как отметил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Динар Карибуллин, в отношении пяти подозреваемых возбудили уголовные дела по статье о покушении на убийство.
Он уточнил, что нападения планировались на образовательные учреждения в Казани и Кукморе.
Кроме того, по итогам 2024 года в Татарстане зафиксировали 53 преступления террористического характера и 39 — экстремистского.
*- движение запрещено в РФ.
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