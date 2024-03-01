В Татарстане поднялся минимальный потребительский бюджет

В Республике Татарстан была утверждена минимальная стоимость потребительского бюджета на IV квартал 2023 года. Решение по установлению этой стоимостной величины было принято Кабинетом Министров РТ и опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Новая величина составляет 22 493 рубля, что на 556 рублей больше, чем в предыдущем III квартале 2023 года. В начале текущего года минимальный потребительский бюджет в Татарстане составлял 21 805 рублей в первом квартале и 22 020 рублей во втором квартале.



С 1 января 2024 года в Татарстане введен размер минимальной заработной платы (МРОТ) в размере 22 020 рублей для негосударственного сектора. Также следует отметить, что в России МРОТ увеличился на 18,5% и достиг 19 242 рубля. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил намерение увеличить размер МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Ранее, в Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов.