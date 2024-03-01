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· Артем Акчурин

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

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В Татарстане состоялось заседание, на котором Квалификационная коллегия судей (ККС) порекомендовала девять кандидатов на вакантные должности судей в Казани и Республике Татарстан. Эту информацию предоставила пресс-служба ККС.

Среди утвержденных кандидатов на должности судей можно выделить Самата Каримова и Юлию Конышеву из Вахитовского и Советского районных судов, которых считают подходящими для работы в Верховном суде РТ. Также рекомендованной для Арбитражного суда региона является Вера Агафонова.

Айдар Сулейманов, Гульназ Кашапова и Лилия Закирова стали претендентами на должности в Агрызском, Лениногорском и Пестречинском судах соответственно. Алена Наумова, занимающаяся юрисдикцией в Бугульминском районе РТ, была рекомендована для работы в Кировском районном суде. Для должностей судей в Приволжском суде Казани к ККС были порекомендованы Руслан Байбиков и Наиль Марданов.

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