В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов
В Татарстане состоялось заседание, на котором Квалификационная коллегия судей (ККС) порекомендовала девять кандидатов на вакантные должности судей в Казани и Республике Татарстан. Эту информацию предоставила пресс-служба ККС.
Айдар Сулейманов, Гульназ Кашапова и Лилия Закирова стали претендентами на должности в Агрызском, Лениногорском и Пестречинском судах соответственно. Алена Наумова, занимающаяся юрисдикцией в Бугульминском районе РТ, была рекомендована для работы в Кировском районном суде. Для должностей судей в Приволжском суде Казани к ККС были порекомендованы Руслан Байбиков и Наиль Марданов.