В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

В Татарстане состоялось заседание, на котором Квалификационная коллегия судей (ККС) порекомендовала девять кандидатов на вакантные должности судей в Казани и Республике Татарстан. Эту информацию предоставила пресс-служба ККС.





Среди утвержденных кандидатов на должности судей можно выделитьиз Вахитовского и Советского районных судов, которых считают подходящими для работы в Верховном суде РТ. Также рекомендованной для Арбитражного суда региона являетсястали претендентами на должности в Агрызском, Лениногорском и Пестречинском судах соответственно., занимающаяся юрисдикцией в Бугульминском районе РТ, была рекомендована для работы в Кировском районном суде. Для должностей судей в Приволжском суде Казани к ККС были порекомендованы