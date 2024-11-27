В Татарстане построят первый центр генетики и селекции на 2 тысячи коров

В Новошешминском районе Республики Татарстан уже весной следующего года начнется возведение молочного комплекса на 2 тыс. коров и специального селекционного центра. Об этом сообщил руководитель района Вячеслав Козлов в рамках Муниципального часа».

Специалист отметил, что центр генетики и селекции станет первым в Татарстане и вторым в стране. В настоящее время инвесторы – пара Груссман – заканчивают разработку проекта строительства объекта. В 1-ую очередь строения будет вложено больше 2,5 миллиардов рублей.

Ранее мы писали о том, что новое здание театра Камала планируют использовать не только для спектаклей. Возведение театра стартовало в минувшем году. Сумма инвестиций - 13 млрд рублей. Окончить все работы хотели еще к саммиту БРИКС, который прошел в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года.