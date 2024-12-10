В Татарстане после антикоррупционных проверок уволили 5 человек

В РТ в текущем году убрали с поста 5 должностных лиц после антикоррупционных проверок. Об этом рассказал замначальника управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов. Всего с начала этого года специалисты организовали 21,7 тыс. проверок, а к дисциплинарной ответственности удалось привлечь 162 лица.

За 2022 год из органов власти принудительно ушли 9 человек после коррупционных нарушений, к ответственности были привлечены 298 лиц.

В регионе за 9 месяцев этого года зафиксировано 916 коррупционных преступлений и 1,5 тысячи правонарушений.

Ранее мы писали о том, что в Казани за минувшие выходные задержали 32 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба Государственной автомобильной инспекции.

Максимальное содержание алкоголя в крови нарушителей составило 0,814 миллиграмма на литр.