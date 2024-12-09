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В Казани за минувшие выходные задержали 32 пьяных водителя

В ходе проверок на дорогах города было зафиксир...

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За минувшие выходные сотрудники ГИБДД Казани выявили 32 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок на дорогах города было зафиксировано 32 случая, когда у водителей были явные признаки алкогольного опьянения. Из них 18 человек отказались от медицинского освидетельствования.

Максимальное содержание алкоголя в крови нарушителей составило 0,814 миллиграмма на литр. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы.

Сотрудники ГИБДД Казани напоминают, что управление транспортным средством в нетрезвом виде может привести к серьезным последствиям для участников дорожного движения и окружающих.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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