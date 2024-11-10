В Татарстане погиб пенсионер на пожаре в садовом доме
В Татарстане произошел пожар, на котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Инцидент произошел утром 9 ноября в СНТ «Искра» Тукаевского района в садовом домике. Спасательные службы потушили огонь, который охватил площадь 45 квадратных метров, всего за полтора часа.
Согласно предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования — обогреватель оставили включённым на ночь.
На пожаре погиб 65-летний мужчина.
Ранее стало известно, что в Татарстане стая стая собак растерзала женщину, которая шла на работу.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец