В Татарстане поезд переехал мужчину

В ночь на 21 апреля на железнодорожном участке между станциями Иштуган и Коинсар в Сабинском районе Татарстана произошла трагедия. По сообщению пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поезд смертельно травмировал мужчину, который переходил через рельсы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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