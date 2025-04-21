В Татарстане поезд переехал мужчину
Екатерина Елисеева
В ночь на 21 апреля на железнодорожном участке между станциями Иштуган и Коинсар в Сабинском районе Татарстана произошла трагедия. По сообщению пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поезд смертельно травмировал мужчину, который переходил через рельсы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователи работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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