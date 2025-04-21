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На трассе М12 «Восток» в ДТП погиб мотоциклист

Сейчас специалисты устанавливают все детали про...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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Ночью на трассе М12 «Восток», проходящей по Лаишевскому району, произошло смертельное ДТП. Молодой водитель мотоцикла Kawasaki Ninja, 2004 года рождения, не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости и столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Мензелинском районе произошло смертельное ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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