На трассе М12 «Восток» в ДТП погиб мотоциклист

Ночью на трассе М12 «Восток», проходящей по Лаишевскому району, произошло смертельное ДТП. Молодой водитель мотоцикла Kawasaki Ninja, 2004 года рождения, не справился с управлением из-за превышения безопасной скорости и столкнулся с лосем, выбежавшим на дорогу.

От полученных травм мотоциклист погиб на месте. Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Мензелинском районе произошло смертельное ДТП.