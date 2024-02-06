Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане подготовят земли под строительство 1,2 тысячи домов

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В Республике Татарстан запланировано подготовить площадки для строительства 1,2 тысячи домов. Объекты будут находиться в Лаишевском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах. Информация об этом была размещена на сайте госзакупок.

Для выполнения этих задач «Главинвенстрой» направит 133 млн рублей. Подрядчик будет нести ответственность за обустройство территорий под компактную жилищную застройку, а также за реализацию создания объектов инженерной инфраструктуры.


Планируется создание двух площадок под застройку в Песчаных Ковалях и Среднем Девятово Лаишевского района, а также работы в микрорайоне «Новый» села Верхний Услон и в Черемшане.

В рамках комплексного обустройства будут проведены работы по укладке дорожной одежды, устройству тротуаров, а также строительству внутрипоселковых автодорог. Планируется завершить все работы к концу ноября 2024 года.

Ранее, Бастрыкин взял под контроль дело об избиении матерью ребенка в Татарстане.

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