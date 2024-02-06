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· Артем Акчурин

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении матерью ребенка в Татарстане

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил сделать доклад о расследовании уголовного дела в отношение женщины из Татарстана, которая избила собственного ребенка.

В соцсетях был опубликован ролик снятый на камеру «умного» домофона. На видео видно, как мать таскает ребенка за капюшон, избивает его шапкой, использую нецензурные выражения.

По факту дела в отношение матери было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому необходимо будет доложить о ходе расследования.

Ранее, в Казани был задержан водитель такси в нетрезвом состоянии, который отказался проходить медэкспертизу.

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