Бастрыкин взял под контроль дело об избиении матерью ребенка в Татарстане

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил сделать доклад о расследовании уголовного дела в отношение женщины из Татарстана, которая избила собственного ребенка.

В соцсетях был опубликован ролик снятый на камеру «умного» домофона. На видео видно, как мать таскает ребенка за капюшон, избивает его шапкой, использую нецензурные выражения.

По факту дела в отношение матери было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Главе СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому необходимо будет доложить о ходе расследования.

Ранее, в Казани был задержан водитель такси в нетрезвом состоянии, который отказался проходить медэкспертизу.