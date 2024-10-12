Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане почти на 100% выполнена программа обновления дворов

Подписаться в Telegram

В Татарстане подходит к завершению программа «Наш двор».

По информации директора фонда «Институт развития городов РТ» Наиль Зинатуллиной, работы выполнены на 99%.

Дорожные работы по программе были проведены в 30 районах Татарстана, за исключением двух, где они еще не были полностью завершены. В столице, например, планируется завершить благоустройство последнего двора уже к концу октября.

Ранее стало известно, что в Татарстане построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья в 2024 году.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Важное в РТ

день назад

Татарстанцы отдыхают от мессенджеров в Сочи

устройство для удаления борщевика

Лонгриды

19 часов назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

установка биметаллических радиаторов в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани на дороге лежит ребенок

Новости Татарстана

20 часов назад

В ТЦ "Тандем" эвакуация

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

день назад

Песков допустил, что на участников саммита БРИКС в Казани будут давить
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Ошель - это древний населенный пункт в Волжской...

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Татарстане почти на 100% выполнена программа обновления дворов

Новости России

23 часа назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане без отопления остаются жители 94 домов

Новости Татарстана

час назад

За 2024 год на территории Татарстана построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья
В Татарстане дорожают помидоры и рыба
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане дорожают помидоры и рыба

Новости Казани

4 часа назад

В Казани сняли ограничения в аэропорту

Новости Татарстана

6 часов назад

Международный аэропорт «Казань» временно закрыт

Новости Казани

6 часов назад

Уроженец Украины может перейти в казанский «Ак Барс»
В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромн...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане открылась новая АЗС сети «Газпромнефть» с кафе и магазином