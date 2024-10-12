В Татарстане почти на 100% выполнена программа обновления дворов

В Татарстане подходит к завершению программа «Наш двор».

По информации директора фонда «Институт развития городов РТ» Наиль Зинатуллиной, работы выполнены на 99%.

Дорожные работы по программе были проведены в 30 районах Татарстана, за исключением двух, где они еще не были полностью завершены. В столице, например, планируется завершить благоустройство последнего двора уже к концу октября.

Ранее стало известно, что в Татарстане построили почти 3 миллиона квадратных метров жилья в 2024 году.