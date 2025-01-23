В Татарстане почти 20 млн потратят на отлов бездомных животных

На отлов бездомных животных в Татарстане в 2025 году направят 18,8 млн рублей. Информация об этом размещена в тендерах на портале Госзакупок.

Крупнейшие суммы предусмотрены для Зеленодольска (5,3 млн рублей), Альметьевского района (2,55 млн рублей) и Казани (1,8 млн рублей). На Бугульминский район выделено 1,6 млн рублей, а Лениногорский район получит 947 тысяч рублей.

Оставшиеся средства распределены между другими районами республики. В их числе Лаишевский, Нурлатский, Кукморский, Тукаевский, Арский и Мамадышский. Меньше всего денег направят в Сармановский, Черемшанский, Верхнеуслонский и другие районы — всего они получат 2,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах.