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В Татарстане почти 20 млн потратят на отлов бездомных животных

Крупнейшие суммы предусмотрены для Зеленодольск...

pixabay.com

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На отлов бездомных животных в Татарстане в 2025 году направят 18,8 млн рублей. Информация об этом размещена в тендерах на портале Госзакупок.

Крупнейшие суммы предусмотрены для Зеленодольска (5,3 млн рублей), Альметьевского района (2,55 млн рублей) и Казани (1,8 млн рублей). На Бугульминский район выделено 1,6 млн рублей, а Лениногорский район получит 947 тысяч рублей.

Оставшиеся средства распределены между другими районами республики. В их числе Лаишевский, Нурлатский, Кукморский, Тукаевский, Арский и Мамадышский. Меньше всего денег направят в Сармановский, Черемшанский, Верхнеуслонский и другие районы — всего они получат 2,6 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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