Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

В Набережных Челнах во время движения взорвался автомобиль Geely, водитель 60 лет получил ожоги и был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной происшествия стал хлопок, который произошел после того, как мужчина закурил в салоне машины. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Татарстана.

Как уточняют телеграм-каналы, инцидент произошел на Первой дороге в городе. Водитель находился за рулем автомобиля Geely Emgrand, и после попытки закурить в салоне произошел взрыв.

Огонь охватил площадь около 4 квадратных метров. Очевидцы оперативно потушили пожар еще до приезда спасателей. Пострадавшего, 1964 года рождения, доставили в БСМП с ожогами лица и рук.

Ранее мы писали о том, что в Челнах из-за пожара в санатории эвакуировали 64 человека.