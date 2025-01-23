Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Инцидент произошел на Первой дороге

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах во время движения взорвался автомобиль Geely, водитель 60 лет получил ожоги и был доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной происшествия стал хлопок, который произошел после того, как мужчина закурил в салоне машины. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Татарстана.

Как уточняют телеграм-каналы, инцидент произошел на Первой дороге в городе. Водитель находился за рулем автомобиля Geely Emgrand, и после попытки закурить в салоне произошел взрыв.

Огонь охватил площадь около 4 квадратных метров. Очевидцы оперативно потушили пожар еще до приезда спасателей. Пострадавшего, 1964 года рождения, доставили в БСМП с ожогами лица и рук.

Ранее мы писали о том, что в Челнах из-за пожара в санатории эвакуировали 64 человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

может ли таракан прогрызть полиэтиленовый пакет

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

обучение java в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников