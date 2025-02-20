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В Татарстане планируют начать выделять деньги на свадьбы в национальном стиле

Проект сейчас находится на стадии согласования ...

Кириллин, Вячеслав Александрович/Википедия

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Летом в Татарстане планируют запустить грантовую программу, по которой молодые семьи смогут получить от 50 до 100 тысяч рублей на проведение свадьбы с элементами национального фольклора. Об этом Татар-информу сообщила первый заместитель министра по делам молодёжи республики Софья Галиева-Мустафина.

Она пояснила, что проект сейчас находится на стадии согласования с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. По её словам, подобной инициативы в других регионах пока нет. Одним из обязательных условий участия станет использование национальных традиций в свадебной церемонии, будь то народные костюмы, выступление фольклорного ансамбля или другие элементы, отражающие татарскую культуру.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане ДУМ опубликовало расписание поста в Рамадан.

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