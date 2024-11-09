В Татарстане планируется запускать до 300 стартапов ежегодно при поддержке нацпроекта

В Татарстане планируют ежегодно запускать до 300 стартапов благодаря национальному проекту "Наука и университеты". Об этом было объявлено на совещании, посвящённом реализации государственной программы "Научно-технологическое развитие Республики Татарстан".

В республике намерены активно развивать рынок интеллектуальной собственности, поощряя изобретательную деятельность и рационализаторство. В рамках проекта планируется увеличить патентную активность в 1,1 раза и расширить использование передовых производственных технологий в 1,2 раза.

Ранее стало известно, что в Казани погиб 49-летний мужчина — его сбил трамвай.