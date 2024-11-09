Водитель трамвая насмерть сбил 49-летнего жителя Казани

В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 49-летний мужчина. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла на улице Арбузова. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сталот известно, что на территории Татарстана на трассе М7 «Волга» столкнулись грузовик и легковушка. Есть пострадавшие и погибшие.