В Татарстане план по жилищному строительству выполнили на 70%.

В эксплуатацию ввели 2,2 млн кв.м. жилья.

В коммерческом секторе завершили 29% плана и построили 76 домов. Для социальной ипотеки выполнили 65% из запланированного и ввели в эксплуатацию 25 домов.

Программа по индивидуальному жилищному строительству реализована полностью: в республике появились 12,2 тысячи домов.

Для обеспечения жильем детей-сирот заключили госконтракт на приобретение 39 квартир, 37 молодых семей выдали субсидии для покупки жилья.

Ранее мы писали, что в Бразилии поймали казанского бизнесмена, который обещал поставить 2 организациям строительные материалы, получил взамен 29 квартир и сбежал предпринимателей.