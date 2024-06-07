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· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанский бизнесмен был пойман в Бразилии за кражу 67 млн

Фигурант заключил сделку с 2 организациями

pixabay.com

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В период с 2017 по 2018 годы Денис Асфандьяров работал коммерческим директором одной компании. Мужчина обманул местных бизнесменов на 67 млн рублей.

Фигурант заключил сделку с 2 организациями — обещал поставить им поставить строительные материалы и взамен получил 29 квартир в жилищном комплексе, который еще не ввели в эксплуатацию. После этого он бросил предпринимателей.

Было заведено уголовное дело. Интерпол поймал казанского бизнесмена и отправил его из Бразилии домой - в Татарстан Асфандьярова отправили под домашний арест, однако он сбежал в Бразилию. 7 июня за ним отправили самолёт, пишет «БИЗНЕС Online».

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