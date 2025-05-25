Новости Татарстана
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В Татарстане ожидаются заморозки

Такое понижение температуры может негативно ска...

pixabay

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В МЧС по Татарстану предупредило о вероятности заморозков в ночное время с 25 на 26 мая. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ряде районов температура воздуха может опуститься до 0…–1 °C.

Такое понижение температуры может негативно сказаться на сельскохозяйственных растениях, особенно на теплолюбивых культурах, а также на цветущих и формирующих плоды косточковых и семечковых деревьях.

Специалистам сельского хозяйства рекомендуют заранее принять защитные меры для сохранения урожая.

Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, уже днём 26 мая воздух прогреется до +20…+25 °C, а 27 мая — до +23…+28 °C. Синоптики не ожидают осадков в этот период, пишет издание "Реальное время".

Ранее мы писали о том, что за сутки на пожарах в РТ погибли 5 человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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