В Татарстане ожидаются заморозки

В МЧС по Татарстану предупредило о вероятности заморозков в ночное время с 25 на 26 мая. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ряде районов температура воздуха может опуститься до 0…–1 °C.

Такое понижение температуры может негативно сказаться на сельскохозяйственных растениях, особенно на теплолюбивых культурах, а также на цветущих и формирующих плоды косточковых и семечковых деревьях.

Специалистам сельского хозяйства рекомендуют заранее принять защитные меры для сохранения урожая.

Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, уже днём 26 мая воздух прогреется до +20…+25 °C, а 27 мая — до +23…+28 °C. Синоптики не ожидают осадков в этот период, пишет издание "Реальное время".

Ранее мы писали о том, что за сутки на пожарах в РТ погибли 5 человек.