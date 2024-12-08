Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шарова

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

9 декабря жителей РТ ждет облачная погода. Ночь...

pro город

Подписаться в Telegram

На территории Татарстана ожидается несильная метель в начале недели.

По информации Гидрометцентра РТ, 9 декабря жителей РТ ждет облачная погода. Ночью -6...-11 градусов, а в низинах до -15. Днем -3...-8 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

Во вторник, 10 декабря, прогнозируют метель со снегом. Ночью -4...-9 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. Гололедица и порывы ветра 14 метров в секунду.

В среду, 11 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днём — от -1 до -6 градусов. Ветер усилится до 18 м/с.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах отредактовали снимок для отчета об уборке улицы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

глифос от борщевика

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане BMW слетел с дороги в кювет, мужчина погиб

Интересное в Казани

3 дня назад

Брекеты - больше не “страшилка”, а модный аксессуар: ортодонт из Казани объяснила, в каком возрасте лучше всего пройти лечение

замена паркетной доски в Москве

Новости Казани

день назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

день назад

8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Новости Татарстана

8 часов назад

Метеорологи КФУ рассказали, когда ждать снега в Татарстане

Новости Татарстана

23 часа назад

Профессор КФУ сообщил, что снег ляжет в Татарстане к середине декабря

Новости Татарстана

23 часа назад

В Челнах мэрию района заподозрили в подделке фотографии
Новости Татарстана
день назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Названы гонорары звезд татарской эстрады за новогодние выступления

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане планируют потратить 1,3 млн рублей на животных для опытов
Власти Набережных Челнов прокомментировали сним...
Новости Татарстана
2 часа назад

Власти Набережных Челнов прокомментировали снимок с фотошопом отчета об уборке улицы

Новости Казани

3 часа назад

За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей

Новости Татарстана

3 часа назад

8 декабря жители Татарстана смогут увидеть соединение Луны и Сатурна

Новости Казани

4 часа назад

За минувшие сутки произошло 131 ДТП в Казани
Кибер-колобок и Емеля-джун: как звучали бы русс...
Новости России
5 дней назад

Кибер-колобок и Емеля-джун: как звучали бы русские сказки на современный лад