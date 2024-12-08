В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

На территории Татарстана ожидается несильная метель в начале недели.

По информации Гидрометцентра РТ, 9 декабря жителей РТ ждет облачная погода. Ночью -6...-11 градусов, а в низинах до -15. Днем -3...-8 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

Во вторник, 10 декабря, прогнозируют метель со снегом. Ночью -4...-9 градусов, днем — от -2 до -7 градусов. Гололедица и порывы ветра 14 метров в секунду.

В среду, 11 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Ночью температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, днём — от -1 до -6 градусов. Ветер усилится до 18 м/с.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах отредактовали снимок для отчета об уборке улицы.